ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

على زين أفضل لاعب في مباراة مصر والأرجنتين

علي زين
علي زين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل على زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر والأرجنتين التي انتهت بفوز  منتخبنا على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 39-25 فى إطار ضربة بداية الفراعنة فى بطولة العالم التي تستضيفها "كرواتيا والدنمارك والنرويج" خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل ، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كل من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

سيطر منتخبنا علي مباراة الأرجنتين  من بدايتها الي نهايتها ، ونجح في إنهاء الشوط الاول بنتيجة ١١/٢١ بعدما حاصر منتخبنا بقيادة مديره الفني الإسباني باستور المنافس  ..

وفي الشوط الثاني واصل الفراعنة احكام سيطرتهم علي المباراة ، وقدم منتخبنا أداء رائع ونجح في الاستحواذ بشكل تام في ظل تألق اللاعبين واستغلال الفرص أمام المرمى بشكل متميز ..
ومن المقرر أن يلعب منتخبنا أمام البحرين مساء الجمعة المقبل في ثاني مبارياته ببطولة العالم ..

علي زين مصر والأرجنتين منتخب مصر لكرة اليد افضل لاعب