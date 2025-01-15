على زين أفضل لاعب في مباراة مصر والأرجنتين

حصل على زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر والأرجنتين التي انتهت بفوز منتخبنا على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 39-25 فى إطار ضربة بداية الفراعنة فى بطولة العالم التي تستضيفها "كرواتيا والدنمارك والنرويج" خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل ، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كل من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

سيطر منتخبنا علي مباراة الأرجنتين من بدايتها الي نهايتها ، ونجح في إنهاء الشوط الاول بنتيجة ١١/٢١ بعدما حاصر منتخبنا بقيادة مديره الفني الإسباني باستور المنافس ..

وفي الشوط الثاني واصل الفراعنة احكام سيطرتهم علي المباراة ، وقدم منتخبنا أداء رائع ونجح في الاستحواذ بشكل تام في ظل تألق اللاعبين واستغلال الفرص أمام المرمى بشكل متميز ..

ومن المقرر أن يلعب منتخبنا أمام البحرين مساء الجمعة المقبل في ثاني مبارياته ببطولة العالم ..