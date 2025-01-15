في ذكرى ميلاده.. "طبلة" سبب ظهور سمير غانم على التلفزيون لأول مرة| شاهد

ولد الفنان الراحل سمير غانم في مثل هذا اليوم 15 يناير من عام 1937، وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الفنية الناجحة، والتي لازالت راسخة في أذهاننا حتى يومنا هذا.

بدأ سمير غانم مشواره في التمثيل وهو في الجامعة، وخلال دراسته تعرف على جورج سيدهم والضيف أحمد، ليشكلوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وقدموا معا العديد من الاسكتشات الناجحة، ومن أبرزها، طبيخ الملائكة، روميو وجولييت، دكتور الحقني.

روى سمير غانم في لقاء تلفزيوني كواليس ظهوره على التلفزيون لأول مرة، قائلا أن سبب ظهور فرقة ثلاثي أضواء المسرح على التلفزيون كانت “طبلة”، حيث قدم ثلاثي أضواء المسرح أمام المخرج محمد سالم اسكتش "دكتور الحقني"، وعندما تم تنفيذ برنامج "أضواء المدينة"، أصر المخرج محمد سالم على تقديم اسكتش دكتور الحقني وليس اسكتش أخر، وهو ما جعل الثلاثي يبحثون عن طبلة لتنفيذ هذا الاسكتش، حتى عثروا صدفة على أحد الأشخاص المارين وكانت بحوزته طبلة، ليقدموا عرض اسكتش “دكتور الحقني” والذي تم عرضه على التلفزيون وحقق نجاحا كبيرًا.