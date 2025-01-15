تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

أعلن المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الفريق أمام بولونيا، ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإيطالي.

التشكيل الأساسي لإنتر ميلان:

حراسة المرمى: يان زومر.

خط الدفاع: دارميان، دي فري، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، أسماني، زيلينسكي، دي ماركو.

خط الهجوم: تورام، لاوتارو

إنتر ميلان يدخل المباراة بطموح تعزيز موقعه في صدارة الدوري، معتمداً على ثنائي الهجوم لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام لتحقيق الفوز، بينما يتميز خط الوسط بقيادة باريلا بالديناميكية اللازمة لضمان السيطرة على مجريات اللقاء.