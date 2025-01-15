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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

فريق انتر ميلان
فريق انتر ميلان
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أعلن المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الفريق أمام بولونيا، ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإيطالي.

التشكيل الأساسي لإنتر ميلان:

حراسة المرمى: يان زومر.

خط الدفاع: دارميان، دي فري، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، أسماني، زيلينسكي، دي ماركو.

خط الهجوم: تورام، لاوتارو 

إنتر ميلان يدخل المباراة بطموح تعزيز موقعه في صدارة الدوري، معتمداً على ثنائي الهجوم لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام لتحقيق الفوز، بينما يتميز خط الوسط بقيادة باريلا بالديناميكية اللازمة لضمان السيطرة على مجريات اللقاء.

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