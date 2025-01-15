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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

“آثار عين شمس” تُعلن نتائج امتحانات الفصل الأول للعام الجامعي 2024/2025

د. محمد ضياء زين
د. محمد ضياء زين العابدين
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أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، عن انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024/2025، ورصد النتائج للمستويات الأربعة.

وأوضح  الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، أن نسب النجاح العامة للمستويات الأربعة جاءت كما يلي: 80.38% للمستوى الأول، 99.28% للمستوى الثاني، 99.7% للمستوى الثالث، و99.9% للمستوى الرابع.

من جهتها، أوضحت الدكتورة نوال جابر محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن أعمال الامتحانات لجميع المستويات تم الانتهاء منها يوم الأربعاء 15 يناير، وتم إعلان النتائج إلكترونيًا عبر نظام الكنترول الإلكتروني، الذي طورته كلية الحاسبات والمعلومات ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

يمكن لطلاب الكلية الاطلاع على نتائجهم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://ums.asu.edu.eg/

كما سيتم فتح باب التماسات الطلاب بدءًا من يوم الأحد 19 يناير وحتى الثلاثاء 21 يناير 2025.

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