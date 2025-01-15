وكيل تعليم بني سويف تجتمع بمديري الإدارات ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية

عقدت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعا، مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب،وذلك بمدرج مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه " النيل الثانوية سابقاً" .

ياتي ذلك في ضوء متابعة التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2025/2024 والتي ستنطلق السبت 18 يناير الجاري وتختتم الخميس 23 يناير 2025 .

وخلال الإجتماع نوهت وكيل الوزارة إلى الإلتزام بحزمة من الضوابط والتعليمات الخاصة بتنظيم الامتحانات وخروجها بالشكل المطلوب .

طالبت وكيل الوزارة باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية سواء رؤساء المدن والقرى ومديرية الأمن والصحة والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب من إضاءة جيدة وتأمين اللجان وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء أداء الامتحانات ، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان ، للحفاظ على صحة و سلامة الطلاب والمعلمين .

وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارات التعليمية متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات

وتم الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابة لتأمين وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة

واعطت وكيل الوزارة تعليماتها لرؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية من إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان

إلى جانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين مشددا على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان

كما طالبت وكيل الوزارة بضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية في حالة وجود اي حالة شغب لإبلاغ الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مثيري الشغب حرصا عى سلامة المعلمين وإلزام المشاغب بدفع قيمة اي تلفيات يتسبب بها

ووجهت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والجو المناسب لأداء الطلاب الامتحانات في هدوء دون معوقات

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