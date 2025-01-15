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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات مدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتعاطي الحشيش والبنزوديازيبين، وحيازة سلاح أبيض في دائرة قسم ثالث مدينة نصر.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تمكنت من القبض على المتهم بعد توافر معلومات عن نشاطه الإجرامي، وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على كمية من الهيروين والميثامفيتامين، بالإضافة إلى ميزان حساس، سلاح أبيض من نوع "كتر"، مبلغ مالي يُعتقد أنه حصيلة تجارته غير المشروعة، وهاتف محمول يُستخدم في التواصل مع عملائه.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدامه الهاتف في ترويجها، والميزان لتجهيز الجرعات، بينما أشار إلى حيازته السلاح الأبيض للدفاع عن نفسه أثناء مزاولة نشاطه غير القانوني.

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