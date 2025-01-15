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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ستيرلينج يقود تشكيل أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

ستيرلينج
ستيرلينج
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أعلن نادي أرسنال، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة القمة أمام توتنهام هوتسبير اليوم، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة أرسنال الأساسية:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، لويس سكلي.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد 

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز.

دكة البدلاء:

نيتو، زينتشينكو، تيرني، كيويور، جورجينيو، ميرينو، مارتينيلي، كابيا، باتلر أوييديجي.

يدخل أرسنال المباراة بتشكيلة هجومية يقودها الثلاثي ستيرلينغ، تروسارد، و هافيرتز، بينما يعتمد المدرب على ثبات خط الوسط بقيادة بارتي و رايس لتعزيز السيطرة على المباراة.

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