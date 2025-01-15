ستيرلينج يقود تشكيل أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي أرسنال، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة القمة أمام توتنهام هوتسبير اليوم، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
تشكيلة أرسنال الأساسية:
حراسة المرمى: رايا.
خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، لويس سكلي.
خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز.
دكة البدلاء:
نيتو، زينتشينكو، تيرني، كيويور، جورجينيو، ميرينو، مارتينيلي، كابيا، باتلر أوييديجي.
يدخل أرسنال المباراة بتشكيلة هجومية يقودها الثلاثي ستيرلينغ، تروسارد، و هافيرتز، بينما يعتمد المدرب على ثبات خط الوسط بقيادة بارتي و رايس لتعزيز السيطرة على المباراة.