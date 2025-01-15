أولمو يتصدر تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال بيتيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، نظيره ريال بيتيس على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر داني أولمو تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس، حيث يقود الهجوم بدلًا من البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة الليلة.

ويعاون أولموفي الخط الهجومي، الثنائي: لامين يامال ورافينيا، في ظل مشاركة بيدري جونزاليس وبابلو جافي في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني.

كان برشلونة اكتسح بارباسترو برباعية نظيفة، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، لتسفر القرعة عن مواجهة البلوجرانا أمام ريال بيتيس.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

حراسة المرمى: إيناكي بينا

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن

خط الوسط: بيدري جونزاليس، فرينكي دي يونج، بابلو جافي

وفي الهجوم: لامين يامال، داني أولمو، رافينيا.