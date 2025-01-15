القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة: 2025 محطة مهمة في تعزيز العلاقات الصينية المصرية

وجه القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة، تشانج تاو نيابة عن السفير لياو ليتشيانغ وسفارة الصين بالقاهرة، التهاني بمناسبة حلول عيد الربيع السعيد إلى الأصدقاء المصريين والجالية الصينية في مصر، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الصين خلال العام الماضي رغم التحديات الدولية.

وأوضح تاو أن عام 2024 شهد الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وحقق الاقتصاد الصيني تقدمًا كبيرًا، حيث يتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 130 تريليون يوان، مع تحقيق رقم قياسي في إنتاج الحبوب الغذائية.

وأشار إلى دور الصين في تعزيز السلام العالمي من خلال تعاونها مع دول الجنوب العالمي لبناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية.

وأكد تاو أهمية عام 2024 كونه الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، والتي شهدت قفزة نوعية بفضل القيادة المشتركة للرئيسين شي جينبينغ وعبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى اللقاءين اللذين جمعا الرئيسين العام الماضي، واللذين رسما خريطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك إعلان عام 2024 "عام الشراكة الصينية المصرية".

وأشار القائم بالأعمال إلى التنسيق الوثيق بين الصين ومصر في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، تجمع بريكس، ومنظمة شانغهاي للتعاون، فضلاً عن التقدم المستمر في العلاقات بين الصين وجامعة الدول العربية، وتنفيذ مخرجات القمة الصينية العربية الأولى.

وأكد أن عام 2025 يمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية الصينية وفي تعزيز العلاقات الصينية المصرية والصينية العربية، معربًا عن تقديره للمواطنين الصينيين في مصر لدورهم في تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين.

كما تاو وعد بمواصلة السفارة تقديم الدعم الكامل لهم وحل مشكلاتهم.

وختم بتمنياته بازدهار الصين ومصر، وتقدم العلاقات الثنائية، مع أطيب الأمنيات للجميع بعام مليء بالنجاح والسعادة.