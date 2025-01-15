سون يقود توتنهام أمام أرسنال في ديربي شمال لندن بالدوري الإنجليزي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن تشكيلته الأساسية لمواجهة أرسنال، في قمة الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز، المباراة ستقام اليوم، وتشهد منافسة قوية بين الغريمين التقليديين.

تشكيلة توتنهام الأساسية:

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، سبنس.

خط الوسط: سار، بيسوما.

خط الهجوم: بيرغفال، كولوسيفسكي، سولانكي، سون .

دكة البدلاء:

أوستن، ريغيلون، هاردي، أولوسيسي، ماديسون، مور، جونسون، لانكشاير، ريتشارليسون.

توتنهام يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، فيما يعتمد على قائده الكوري الجنوبي سون هيونج مين ونجومه في الخط الأمامي لتعزيز موقفه في سباق الدوري.