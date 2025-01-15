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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سون يقود توتنهام أمام أرسنال في ديربي شمال لندن بالدوري الإنجليزي

سون
سون
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أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن تشكيلته الأساسية لمواجهة أرسنال، في قمة الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز، المباراة ستقام اليوم، وتشهد منافسة قوية بين الغريمين التقليديين.

تشكيلة توتنهام الأساسية:

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، سبنس.

خط الوسط: سار، بيسوما.

خط الهجوم: بيرغفال، كولوسيفسكي، سولانكي، سون .

دكة البدلاء:

أوستن، ريغيلون، هاردي، أولوسيسي، ماديسون، مور، جونسون، لانكشاير، ريتشارليسون.

توتنهام يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، فيما يعتمد على قائده الكوري الجنوبي سون هيونج مين ونجومه في الخط الأمامي لتعزيز موقفه في سباق الدوري.

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