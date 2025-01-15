قرارات عاجلة من محافظ البحيرة بشأن تسريب امتحانات الدراسات الاجتماعية بكوم حمادة

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، إيقاف مديرى مدرسة ابتدائى وفنى معمل بإدارة كوم حمادة التعليمية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهم للنيابة الإدارية وإستبعادهم من مناصبهم، لقيامهم بتسريب امتحانات الدراسات الإجتماعية للصفين الرابع والسادس الإبتدائي بكوم حمادة.



جدير بالذكر، أن محافظ البحيرة قد وجهت بتشكيل لجنة برئاسة يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ضمت عدد من المسؤولين بالشؤون القانونية بالتربية والتعليم والمحافظة للتحقيق فى ما تم تداوله من طلاب الصفين الرابع والسادس الإبتدائي بإدارة مركز كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة لصورة ورقة نماذج الإجابة لإمتحان الدراسات الإجتماعية، قبل بدء الإمتحان اليوم ، للصفين الرابع والسادس الإبتدائي.

تسريب امتحان مادة الدراسات الإجتماعية

شهدت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، تداول ورقة النماذج الخاصة بامتحان الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والسادس الابتدائي بالإدارة التعليمية قبل بدء الامتحان.

على الفور، انتقل يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى الإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة، حيث تبين بعد فحص النماذج المتداولة أنها تحتوي على امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصفين المذكورين.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بتكليف مدراء المدارس الابتدائية بعدم استخدام الامتحانات المسربة وتأجيلها، مع استبدال الامتحان الأصلي بنسخة احتياطية.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل بمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوي عن العام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، يوم السبت.

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من كافة الإستعدادت وتجهيز اللجان لاستقبال الطلاب وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وآثار تراكمات مياه الأمطار بمحيط المدارس وتم التشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة، تفعيلا لتوجيهات محمدعبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة في هذا الشأن.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه قد تم الانتهاء من تجهيزات جميع المدارس لاستقبال الطلاب داخل اللجان الامتحانية وتم التنبيه على جميع مديرى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بالمرور على المدارس للاطمئنان على التلاميذ والطلاب ودخولهم اللجان ومتابعة سير الامتحانات بشكل مستمر ولحظى لرصد أي معوقات او مشاكل طارئة والعمل على حلها فوراً من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية والتى تم ربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية مع تضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب والطالبات وتذليل أى معوقات تعوق سير وانتظام العملية الامتحانية والعمل على خروجها بالشكل اللائق والمشرف بمحافظة البحيرة

تجدر الاشارة الى ان ما يقرب من 944 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات النقل بمختلف المرحل التعليمية بالبحيرة غدا وذلك وفقا لجداول الامتحانات المعتمدة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025

واكد يوسف الديب وكيل الوزارة أنه تم التشديد على الالتزام بكافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأيضا التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان، وذلك بالتزامن مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وربطها بغرف فرعية مماثلة بجميع الادارات التعليمية للوقوف على مدارس الساعة على انتظام سير الامتحانات، وحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

ولفت الى أن الامتحانات سبقها إعداد جيد وتنسيق كامل بين كافة الجهات للخروج بها بصورة مشرفة تليق بمديرية التربية والتعليم ومحافظة البحيرة كما تم خلال الفترة الماضية التأكيد على الالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأعلن الديب، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الادارات التعليمية والالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة ومواجهه كافة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظينـ تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، توفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة.

كما أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.