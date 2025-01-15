"التأمين الصحى الشامل" ينظم ملتقى إعلاميا حول المنظومة والخطط المستقبلية للتطوير

في إطار جهودها لتعزيز التواصل الفعّال بين الهيئة ووسائل الإعلام، تنظم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الملتقى الإعلامي الأول لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة أبرز قيادات هيئات التأمين الصحي الشامل والقطاع الصحي في مصر، وبحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين، والذي سيُعقد على مدار ثلاثة أيام من الخميس 16 يناير وحتى السبت 18 يناير 2025.



يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على ما تم إنجازه الفترة الماضية على مستوى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل منظومة التامين الصحي الشامل، وكذلك تقديم رؤية شاملة عن الخطط المستقبلية، وتوضيح الرؤية للصحفيين والإعلاميين والذين بدورهم سيقومون بتناولها بشفافية للمواطنين من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.



يشهد الملتقى في يومه الأول جلسة افتتاحية بحضور أ.د. إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، وقيادات الهيئة وبمشاركة د. عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط.

وتتناول الجلسة دور الهيئة في تطوير المنظومة الصحية الشاملة بمصر، ودعم رؤية الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ويعقبها جلسة بمشاركة د. حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة لتوضيح الدور الاشرافي لوزارة الصحة والسكان في منظومة التأمين الصحي الشامل.



يتضمن اليوم الثاني بعض الجلسات الحوارية التي تتناول المحاور الرئيسية للمنظومة، ويبدأ بجلسة حول "منظومة الاعتماد والرقابة الصحية" داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ودورها في التأكد من تلقي المستفيدين للخدمات الصحية بجودة عالية، وذلك بمشاركة أ.د. أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وجلسة أخرى بعنوان "دور هيئة الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل" يستعرضها د. هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ويتبعها جلسة بعنوان "آليات تسعير الخدمات الصحية" بمشاركة أ.د. أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية، ود. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص لشرح أليات التسعير المتبعة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل وكيفية تحديثها باستمرار لضمان تحقيق العدالة التسعيرية لمقدمي الخدمات داخل المنظومة.



يختتم اليوم الثاني بجلستين حول "خدمات المستفيدين ونظم الدفع" بمشاركة عدد من قيادات الهيئة، وهم د. أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأ. شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، أ. عمرو ذكي رئيس الادارة المركزية للشئون المالية، د. أحمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للمطالبات.



يبدأ اليوم الثالث والأخير للملتقى بجلسة حول "منظومة مقدمي الخدمات بالتأمين الصحي الشامل" بمشاركة د. هبه عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات توضح أليات انضمام القطاع الخاص الى شبكة مقدمي الخدمات بالمنظومة وجهود الهيئة في تشجيعهم على الانضمام لتوسيع دائرة الاختيارات امام المستفيدين وتعزيز حقوقهم في اختيار جهة العلاج.

وجلسة أخرى مخصصة حول "منظومة التحول الرقمي في التأمين الصحي الشامل" ومستجدات التطبيقات التكنولوجيا داخل المنظومة ودورها في التسهيل على المواطنين، بمشاركة اللواء مهندس أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي، وم. شيراز سمير، مدير مشروع الميكنة بالمنظومة.



وتُختتم فعاليات الملتقى بجلسة حوارية مفتوحة بين قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والصحفيين والإعلاميين للإجابة على كافة الاستفسارات بهدف توضيح الرؤية حول ما تم مناقشته خلال جلسات الملتقى.