تعليمات حاسمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اليوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية لمناقشة الترتيبات النهائية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، وإتاحة بيئة جيدة مناسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، حيث تم استعراض كافة الإجراءات الخاصة بالامتحانات، والتأكيد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات لضمان سير الامتحانات بشكل سليم، بحضور ، ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومحمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، ومحمد عيد، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024، والمقرر انطلاقها غداً السبت .

أكد قبيصي خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ كافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع اللجان على مستوى المحافظة، وشدد على عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان عدم حدوث الغش.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية غسيل اللجان وتنظيف الديسكات قبل بدء الامتحانات، لضمان تهيئة بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في جو من الراحة والتركيز، ووجه بتوفير بيئة امتحانية مريحة وآمنة للطلاب من خلال التأكد من نظافة الفصول والتهوية الجيدة، وغلق أبواب المدرسة من بدء موعد الامتحان ووجود دفتر الأمن مع مسئول أمن باب المدرسة، وإعلان جدول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان فى مكان ظاهر باللجنة، وعدم خروج الطلاب من اللجان الامتحانية إلا بعد انتهاء وقت الامتحان، وعدم دخول أولياء الأمور للمدرسة أثناء سير الامتحانات، التأكيد على الملاحظين بالتوقيع على ورقة الإجابة بعد التأكد من صحة بيانات الطالب.

كما أكد ضرورة تفعيل لجان المتابعة المديرية والإدارات التعليمية لضمان انضباط سير الامتحانات، مع ضرورة التواصل المستمر بين غرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالفيوم لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل، مع التأكيد على الالتزام الكامل بجميع التعليمات والإجراءات لضمان سير الامتحانات بشكل منظم، منضبط وآمن لجميع الطلاب، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم ، امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من السبت 18 يناير وحتى الخميس 23 يناير 2025م.

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