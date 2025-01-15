كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام هوفنهايم في الدوري الألماني

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هوفنهايم، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، نظيره هوفنهايم على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام هوفنهايم، رفقة الفرنسي كينجسلي كومان وليروى ساني.

يتقاسم كين صدارة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن، مع النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت برصيد 15 هدفًا لكل منهما.

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن باير ليفركوزن أقرب ملاحقيه، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الخامس عشر وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هوفنهايم

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: رافائيل جوريرو - دايوت أوباميكانو - إريك داير - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - ألكسندر بافلوفيتش - توماس مولر

وفي الهجوم: كينجسلي كومان - هاري كين - ليروى ساني.