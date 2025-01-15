قضايا الدولة تعقد دورة تدريبية لمستشاري الهيئة

أقيمت الدورة التدريبية في نسختها الثانية لمستشاري هيئة قضايا الدولة، بعنوان "التعاقدات الحكومية وقانون الشراكه مع القطاع الخاص ".

وذلك بعد نجاح الدورة التدريبية التى سبق أن أقيمت في محافظة الإسكندرية.

وحاضر في هذه الدورة التدريبية نخبة متخصصة من الخبراء بوزارة المالية.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية والمهارات العملية للتعامل مع العقود والتعاقدات الحكومية، مع التركيز على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن البرنامج محاضرات نظرية ودراسات حالة ، مما يوفر للمستشارين إطارًا عمليًا لتطوير قدراتهم القانونية والإدارية.

و أقيمت الدورة التدريبية على مدار ثلاثة أيام حيث تم اختتامها بتاريخ 15 يناير 2025.

وحضر حفل الختام وتسليم الشهادات كل من المستشار المدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية وأعضاء مركز الدراسات القضائية، جاء ذلك تحت رعاية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس قضايا الدولة.

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