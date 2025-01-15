حملات تموينية مكثفة تضبط مخالفات بالجملة في الإسكندرية

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارةالداخلية بالإسكندرية، بقيادة الدكتور عبد الله عثمان، سلسلة حملات مكثفة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.

في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات.

أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لمخابز بلدية لتصرفها في 123 شيكارة دقيق بلدي مدعم (وزن الشيكارة 50 كجم) وتحرير محضر لمخبز بلدي لإثبات مبيعات وهمية وتحرير 40 محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وتحرير 12 محضراً لعدم وجود لوحات بيانات بالمخابز وتحرير 9 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتحرير 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن وتحرير محضر لبقال تمويني مخالف.

وضبط 720 علبة سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير قانونية وتحرير 3 محاضر بيع سجائر بأسعار زائدة وتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم.