إحالة سيدة وعاطلين بتهمة التعدي على شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالسلام للمحاكمة

أمرت نيابة السلام، بإحالة سيدة و عاطلين لقيامهم بالتعدى على شخص و إكراهه على توقيع إيصالات أمانة في منطقة السلام، للمحاكمة فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاطل بتضرره من عاطلين وسيدة “لهم معلومات جنائية”، مقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة وتصويره أثناء التعدى عليه بالسب لوجود خلافات عائلية بينهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها فرد خرطوش وعدد من الطلقات، سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، لسابقة قيام المُبلغ بالاستيلاء على مبلغ مالي أثناء زيارته لهم بمسكنهم، وتم بإرشادهم ضبط (4 إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحوى مقطع فيديو حال قيامهم بالتعدى على المجنى عليه)، وبمواجهته بما جاء بأقوالهم أنكرها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.