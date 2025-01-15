نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق والشوارع بمركز أوسيم

أجري إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية موسعة بمركز أوسيم، يرافقه النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب، وجاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة .

حيث تفقد النائب الوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات، مشددا باستمرار رفع مستوى النظافة.



والتقى النائب بعدد من الأهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز، كما تفقد الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر لمتابعة انتظام العمل بالوحدة الصحية، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى المترددين من أهالي القرية.



كما تابع نائب المحافظ ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية بتركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٥٦ شارعًا بمتفرعات شارع الشون وشارع الترشيح بنطاق مدينة أوسيم مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة أوسيم لمتابعه نسب إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء .



رافق نائب المحافظ السادة فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، وهشام عطية مدير الأبنية التعليمية الجيزة، ومدير عام الإدارة الصحية بأوسيم، ومسئولي مديرية الطرق ومديرية الزراعية بالجيزة، والصرف المغطى وشركة مياه الجيزة والشركة المنفذة للأعمال.