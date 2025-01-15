انطلاق "ماراثون اقرأ 2025" بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور

انطلقت فعاليات "ماراثون اقرأ 2025" بمكتبة مصر العامة بدمنهور، الذي يُعد أكبر حدث ثقافي من نوعه في العالم العربي، ومن المقرر أن يستمر حتى 18 يناير الحالي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة القراءة وتنمية الوعي المعرفي لدى الأجيال الجديدة.

وشهد اليوم الأول إقبالاً كبيرًا من الأطفال والشباب الذين توافدوا للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الفريد، وفتحت المكتبة أبوابها لاستقبال المشاركين من مختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى فرعيها في الدلنجات وكفر الدوار، وذلك بالتزامن مع بدء إجازة نصف العام.

ويهدف ماراثون "إقرأ 2025" إلى تحفيز الأفراد من مختلف الأعمار على تبني القراءة كعادة يومية، وتعزيز ثقافة الإطلاع في المجتمعات العربية.

كما يسعى إلى تعزيز دور المكتبات العامة في نشر المعرفة، وذلك من خلال مسابقة يتظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، ومكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى المكتبات العامة في الجزائر والمغرب وتونس.

ويتم تكريم المشاركين في الماراثون من خلال منحهم ميداليات بناءً على عدد الصفحات التي قرؤوها، كما تقدم جوائز قيمة للمشاركين وجوائز خاصة للفائزين بالمراكز الأولى.

وتستمر فعاليات الماراثون خلال الأيام القادمة، حيث سيتم تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفرص التفاعلية التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة، وفقًا للمواعيد التالية: