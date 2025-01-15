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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يضرب بقوة ويكتسح الأرجنتين 39/25 في بطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر
منتخب مصر
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ضرب منتخب مصر لكرة اليد بقوة في افتتاح مشواره ببطولة العالم 2025، والتي تُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

اكتسح الكوماندوز نظيره الأرجنتيني في بنتيجة 39/25 في اللقاء الذي جمع المنتخبين منذ قليل علي صالة زغرب في كرواتيا، في افتتاح مشوار المنتخب

كان خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب قد حرص على عقد محاضرة فيديو مع المنتخب فى الواحدة ظهر اليوم قبل انطلاق المباراة

ويلعب منتخب مصر  في بطولة العالم 2025 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

شهدت القائمة خروج الثنائي سيف هاني فوكس ومحمد طارق، حيث يحق لكل منتخب اختيار 16 لاعبا في كل مباراة من القائمة النهائية التي تضم 18 لاعبا.

جاءت قائمة مصر لمباراة الأرجنتين كالتالي:

حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)
بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)
ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم الجمعة امام منتخب البحرين 

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