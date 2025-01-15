ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يستعيد قمة الدوري بثنائية إمام عاشور في شباك الجونة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قاد إمام عاشور فريق الأهلي للفوز على الجونة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز. 

سجل ثنائية الأهلي إمام عاشور في الدقيقتين 63 و90. 

بهذه النتيجة استعاد الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة بينما توقف رصيد الجونة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر. 

تشكيل الأهلي أمام الجونة

 أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة التي تجمعهما بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز. 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط. 

تشكيل الأهلي أمام الجونة 

جاء تشكيل الأهلي ضد الجونة في مسابقة الدوري العام كما يأتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم أحمد نبيل كوكا. 

خط الوسط: مروان عطية وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم: إمام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا. 

تشكيل الجونة أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد حسام - أحمد العش - أحمد مجدي - أحمد رضا.

الوسط: عبد الجواد محمد - فيفور أكيم - سيف شيكا.

الهجوم: أوجو صامويل - علي الزاهدي - رضا صلاح.

الاهلي والجونة مباراة الأهلي والجونة محمود كهربا جمهور الأهلي إمام عاشور أهداف إمام عاشور