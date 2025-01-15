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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ على سيارتين تسببتا فى إصابة 8 أشخاص بمنشأة القناطر

أرشيفية
أرشيفية
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تجرى النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة، التحقيقات حول إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بمنشأة القناطر.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

 كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.
 وأمرت بالتحفظ علي السيارات وفحصها لبيان سبب الحادث، وندب خبراء من الأدلة الجنائية والمعمل الفني لفحص مكان الحادث.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص وملاكي نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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