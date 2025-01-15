سيارة محملة بالسكر.. التحريات تكشف ملابسات حادث الدائري الأوسطي بحلوان

كشفت التحريات التي أجراها المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، في واقعة تصادم ما يقرب من 20 سيارة بالطريق الدائري الأوسطي، تفاصيل الحادث وأسبابه، تبين انقلاب سيارة محملة بالسكر أعلي الطريق، مما أدي لتكدس حركة السير بسبب الحادث، وأثناء قيام الأجهزة المختصة برفع حطام حادث انقلاب السيارة، تصادف دخول سيارة تريلا محملة بسرعة عالية واصطدمت بعدد كبير من السيارات مما أسفر عن وقوع الحادث.

لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 أخرين في حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وما يقرب من 20 سيارة، أعلي الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم مروع أعلي الطريق الأوسطي بحلوان، بالقرب من نزلة المعصرة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع وإصابة 8 أشخاص، جراء تصادم ما يقرب من 20 سيارة وأتوبيس وسيارة نقل.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطو حلوان، لموقع الحادث، مدعومة بسيارات الاسعاف وتم نقل المصابين والمتوفين للمستشفي العام.