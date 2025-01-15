إحالة أوراق متهم بقتل ابنته القاصر لشكه في سلوكها بالفيوم لمفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته "حبيبه حمدي "15 سنة وذلك لشكه في سلوكه، الي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.



تعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ، إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بالعثور على فتاة تدعى حبيبة حمدى صبحى – 15 عاما، مذبوحة وملقاة بجوار شريط السكة الحديد بنجع جويلى التابع لقرية العدوة.جرى تشكيل فريق بحث يقوده العقيد معتز اللواج رئيس مباحث مركز الفيوم، وتبين أن سبب الحادث يرجع إلى أن والد الفتاة راودته الشكوك فى ابنته بأن لها علاقات بشباب، وأنها تتحدث معهم تليفونيا، وهو ما جعله فى حيرة، خصوصا، وأنه يعيش فى مجتمع ريفى .

وقال الأب المتهم فى اعترافاته،:"استدرجت ابنتي لمنطقة قرب مصنع القمامة بنجع جويلى، وذبحتها ثم هربت من المنطقة".

من جانبها كثفت قوات الأمن جهودها وألقت القبض على المتهم، وأحالته للنيابة التى قررت استدعاء الطبيب الشرعى لتشريح جثة الفتاة وبيان سبب الوفاة.