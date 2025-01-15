مصر تبادر لإنقاذ غزة| هدنة طويلة الأمد.. ومساعدات ضخمة في الطريق

أفاد مصدر أمني مصري لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن العمل جارٍ لتنسيق الجهود بشأن فتح معبر رفح الحدودي مع غزة، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى القطاع.

وفي هذا السياق، أكدت السلطات المصرية استعدادها لتقديم الدعم اللازم لضمان إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن السكان الذين يعانون من أزمات مستمرة.

ووفقًا لما ذكره مصدر مطلع، فإن التفاهمات الحالية حول وقف إطلاق النار تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة منذ أكثر من عام، مع التركيز على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وتشير المرحلة الأولى من الاتفاق المبرم إلى أن فترة وقف إطلاق النار ستستمر لمدة 42 يومًا. خلال هذه الفترة، سيُسمح بعودة العائلات النازحة إلى منازلها في شمال القطاع دون عقبات، ما يفتح المجال لإعادة ترميم الحياة اليومية في المناطق المتضررة.