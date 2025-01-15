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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلي جدة والخلود بالدوري السعودي

ميندي
ميندي
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انتهى الشوط الأول من مباراة أهلي جدة ونظيره الخلود بالتعادل السلبي 0-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا من الفريقين، حيث حاول أهلي جدة بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله فرض سيطرته على المباراة من خلال تشكيل هجومي قوي ضم الثلاثي إيفان توني، رياض محرز، وروبرتو فيرمينو.

 ورغم الضغط الهجومي من الأهلي، لم ينجح الفريق في ترجمة الفرص إلى أهداف.

على الجانب الآخر، قدم فريق الخلود أداءً دفاعيًا منظمًا، مع الاعتماد على المرتدات السريعة بقيادة المالي أليو ديانج، الذي كان أحد أبرز لاعبي الفريق خلال الشوط الأول.

 يُذكر أن ديانج، المعار من الأهلي المصري، شارك في 13 مباراة بالدوري السعودي هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا.

أهلي جدة الخلود الجولة الخامسة عشرة الدوري السعودي للمحترفين روشن تشكيل هجومى