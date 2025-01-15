حمد الله يقود الشباب لفوز قاتل على الرياض في الدوري السعودي

قاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه الشباب إلى فوز ثمين ومثير على ضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

لم يشهد الشوط الأول أي أهداف، لكن الإثارة تأجلت إلى الشوط الثاني الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة.

مباراة الشباب ضد الرياض

افتتح الرياض التسجيل في الدقيقة 56 عن طريق يحيى الشهري، لكن سرعان ما عاد أصحاب الأرض في المباراة، حيث تمكن اللاعب البرتغالي دانييل بودينسي من تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 97، خطف النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف الفوز القاتل لصالح الشباب.

بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد الرياض عند 22 نقطة في المرتبة السابعة.