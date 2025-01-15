محافظ الإسكندرية يوجه بتسريع أعمال رصف الشوارع لتحقيق السيولة المرورية.. صور

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق، وإعادة الشيء لأصله في الشوارع التي تكررت منها شكاوى المواطنين وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف في العديد من الشوارع خلال الأشهر الثلاث الماضية ؛ ففي حي منتزه أول تم رصف (الشارع الرابط بين أحمد عبد الوهاب والبحرية.

كما تم الانتهاء من رصف شارع مصطفى كامل من كوبري الساعة حتى سور البحرية بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥٪،؜ وهو من أكثر الشوارع التي تكررت منها شكاوى المواطنين، لكونه طريق حيوي به كثافة مرورية عالية)، وبنطاق حي منتزه ثان تم رصف (شارع المشتل من شارع مصطفى كامل حتى شارع 30الجديد- وشارع مصطفي كامل من شارع الملك وحتى قبل شارع ٢٠ - وطريق الطابية المعمورة من شارع مسلم وحتى قبل مزلقان البحرية)

وفي السياق ذاته ، أضاف محافظ الإسكندرية بأن مديرية الطرق والنقل قد رصفت العديد من الشوارع بنطاق حي شرق خلال الأشهر الثلاثة الماضية أبرزها: (بدء رصف منطقتي ابيس ١و٢- و تركيب طبقة الانترلوك بشارع ونجت- وشارع ظباط الشرطة بجوار كوبري ١٤ مايو -شارع البرت الأول أمام القرية الأوليمبية)، وبنطاق حي وسط تم رصف(طريق القباري السريع أمام وحدة المرور -وطريق المطار )

وعلى الصعيد ذاته، قامت مديرية الطرق بأعمال الرصف بالشوارع التالية بنطاق حي غرب ( شارع راغب - مساكن المتراس)، وفي حي العجمي تم رصف و اعادة الشيء لأصله بشوارع( البيطاش - والبرنسيسة- والكوايتة)، وفي أحياء عامرية أول وثان تم رصف شوارع( مدخل نجع العرجي- وشارع عمرو المختار).