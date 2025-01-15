رئيس جامعة دمياط يجتمع بفريق إعداد ملف التقديم للمدن الإبداعية بشبكة اليونسكو



في إطار استعداد جامعة دمياط لتقديم ملف الترشح ضمن شبكة المدن الإبداعية لليونسكو، عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة اليوم ، اجتماعاً بفريق إعداد الملف برئاسة الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

استعرض الاجتماع مستجدات إعداد الملف ، ومناقشة أهم الركائز الأساسية لما تتميز به محافظة دمياط ، ونقاط التميز بالحرف اليدوية والفنون الشعبية بالمحافظة.

يعد برنامج شبكة المدن الإبداعية لليونسكو من المبادرات العالمية التي تروج للإبداع كأداة أساسية للتنمية المستدامة في المدن ، ويتضمن البرنامج سبع فئات تشمل الحرف اليدوية، الفن الشعبي، التصميم، السينما، فن الطهي، الأدب، الفنون الإعلامية والموسيقى ، وتُعد محافظة دمياط واحدة من أبرز المدن التي تحتفظ بالكثير من هذه الفئات، ما يجعلها مؤهلة لتكون جزءًا من هذه الشبكة العالمية.

في هذا السياق، تعمل جامعة دمياط على إعداد الوثائق اللازمة بالتعاون مع محافظة دمياط لتقديم ملف متكامل يعكس أهم الحرف التراثية بالمحافظة ، وأكد رئيس الجامعة على أهمية التعاون الفعّال بين الجامعة والمحافظة، مشدداً على التزام الجامعة المستمر بدعم المجتمع المحلي في جميع المجالات.