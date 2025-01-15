الإعدام و المؤبد.. أحكام رادعة للمتهمين بقتل عامل رميًا بالرصاص في كرداسة

أصدرت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة المتهم "سعد.م.م" بالإعدام شنقًا، في قضية قتل عامل رمياً بالرصاص أثناء توجهه إلى عمله في منطقة ناهيا بكرداسة.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة المتهمين الثاني حتى الخامس بالسجن المؤبد، بعد ثبوت تورطهم في الجريمة .

تفاصيل القضية

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، التي حملت القضية رقم 15203 لسنة 2023 جنايات كرداسة، قيدت برقم 5937 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أقدم المتهم "سعد.م" رفقة أربعة متهمين آخرين على قتل المجني عليه "عمرو جميل" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

خطط المتهمون لارتكاب الجريمة، وأعدوا أسلحة نارية وبيضاء وتربصوا بالمجني عليه في مكان مرور معلوم لديهم، بمجرد وصوله، أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا أصابه إصابة مباشرة بالفخذ الأيسر، ما تسبب في تهتك بالأوعية الدموية ونزيف دموي غزير أدى إلى الوفاة، حسب تقرير الطب الشرعي.

التهم الموجهة للمتهمين

أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب عدة جرائم، منها: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيازة أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر، استعراض القوة والتهديد باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، بهدف ترويع المجني عليهم وإثارة الرعب في نفوسهم، التهديد باستخدام حيوانات خطرة "كلاب" أثناء الجريمة.