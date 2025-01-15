الدوري السعودي.. ضمك يخسر من الاتفاق في غياب طارق حامد

تلقى فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، خسارة قاسية من ضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت مباراة ضمك ضد الاتفاق غياب طارق حامد عن صفوف الأول، لعدم الجاهزية الفنية بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

مباراة ضمك ضد الاتفاق

افتتح موسى ديمبلي التسجيل لصالح الاتفاق في الدقيقة 22، مانحًا فريقه التقدم المبكر على أصحاب الأرض.

وشهدت الدقيقة 39 لقطة مثيرة للجدل، حيث سجل عبدالقادر بدران هدفًا لفريق ضمك، إلا أن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز موسى ديمبلي تقدم كتيبة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتفاق أداءه القوي وتمكن من إضافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب فيتينهو في الدقيقة 83.

ينتهي عقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الحالي، وخاض مع الفريق 26 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

بتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد ضمك عند نفس الرصيد من النقاط، لكنه يحتل المركز العاشر بفارق الأهداف.