غاوي دردشة.. 5 أبراج تعشق الشات والكلام في الموبايل بالساعات دون ملل

بعض الأشخاص يعشقون الشات وحب الكلام عن طريق الهاتف المحمول أو شبكات التواصل الاجتماعي وذلك مع الأصدقاء والمحبين أو الأقارب للتعبير عن شعورهم والتحدث عن حياتهم اليومية، دون الاحساس بالملل أو الرغبة في انتهاء المكالمة، قد نري هؤلاء الأشخاص في كل مكان أمامنا، حيث ينتمون تلك المواليد إلي أبراج فلكية مميزة ، سنبرز أهم شخصيات تلك الأبراج التي تعشق الشات وحب الكلام وذلك وفقا لموقع “times of india”.

برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بالاندفاع والحديث عن تفاصيل حياتهم اليومية من أول اليوم وهو وقت الصباح وتناول الطعام و ممارستهم للأنشطة اليومية ، والافراط في الحديث والكلام في هواتفهم.

برج الجوزاء

يتميز مواليد برج الجوزاء بشخصية اجتماعية متفاعلة مع الآخرين دائما ، والكلام عبر الفون وهو أفضل سبل وسائل التواصل الاجتماعى لديهم والاطمئنان على صحة وسلامة العائلة والأصدقاء.

برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان بحب الناس والتواصل مع الآخرين دون شروط أو قيد أو وضع حدود في التعامل، و أسلوبهم يتصف بالشغف والنشاط مما يجعل الطرف الآخر مستمتع بالحديث ولا يحب انتهائه.

برج العقرب

يتصف مواليد برج العقرب بالواقعية والصدق في الكلام والتحدث بصدق وحقيقة مع الأهل و العائلة والأصدقاء.

برج الجدى

يتصف مواليد برج الجدى بالسلاسة في التعامل والأسلوب المبسط فى الحديث دون صعوبات أو تكلف، مع مراعاة المواقف وما يلائمها من حديث، ولذلك يستغرق وقت كبير مع الآخرين لتوضيح رؤيته وتفكيره.

