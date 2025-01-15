مباحث البحيرة تنجح في إعادة طفل مخطوف مقابل فدية 4 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، من إعادة طفل مخطوف في أبو المطامير، يبلغ من العمر 9 سنوات تم اختطافه أمام مدرسته بعد انتهائه من امتحاناته، حيث تم طلب فدية بقيمة 4 ملايين جنيه .

بدأت الأحداث عندما تلقت الشرطة بلاغًا من "السيد إبراهيم السعيد"، صاحب مزرعة دواجن، بشأن اختفاء ابنه وبعد تلقيه اتصالاً هاتفيًا مطالبًا بالفدية، تم تكليف فريق بحث بالتحقيق في الواقعة، حيث تبيّن عدم وجود خلافات تبرر الاختطاف.

توصلت تحريات المباحث، إلى أن أربعة أشخاص خطفوا الطفل باستخدام سيارة خاصة، بهدف الحصول على فدية من والده.

عقب استئذان النيابة العامة بمركز أبو المطامير، برئاسة المستشار عمر عارف تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين والتليفون المحمول المستخدم فى الواقعة وتحرير الطفل المختطف.

حرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.