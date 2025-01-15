وزير البترول يبحث مع نائب وزير المعادن التنزاني تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مشاركته بمؤتمر التعدين الدولي بالسعودية إجتماعا مع الدكتور ستيفن كيروسوا نائب وزير المعادن فى تنزانيا، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال التعدين فى ضوء العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا التى تشهد زخماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في ظل الروابط القوية التي تجمع البلدين داخل القارة السمراء.

خلال الاجتماع استعراض بدوي خطة القطاع المستقبلية في مجال التعدين ورغبته في تحقيق تعاون مع الجانب التنزانى خاصة فى مجال التعدين الحرفى وكيفية تطوره في مصر ليساهم بالنهوض بالقطاع وفى ظل خطة النجاح التى حققها القطاع التنزانى فى هذا المجال.

اتفق الجانبان على التعاون والعمل المشترك لنقل الخبرة والدروس المستفادة لتطبيقها فى قطاع التعدين المصري.

حضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة ، ويسرا عثمان بوحدة التعدين وسلمى معروف بوحدة التواصل والمؤتمرات بالمكتب الفني.