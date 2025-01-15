الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على الأرجنتين 21/11 في بطولة العالم لكرة اليد

تقدم منتخب مصر لكرة اليد علي نظيره الأرجنتيني في الشوط الأول بنتيجة 21/11 في اللقاء الذي يجمع المنتخبين علي صالة زغرب في كرواتيا، في افتتاح مشوار المنتخب ببطولة العالم 2025، والتي تُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

كان خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب قد حرص على عقد محاضرة فيديو مع المنتخب فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة قبل تناول الغداء فى الثانية ظهرا .

ويلعب منتخب مصر في بطولة العالم 2025 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

شهدت القائمة خروج الثنائي سيف هاني فوكس ومحمد طارق، حيث يحق لكل منتخب اختيار 16 لاعبا في كل مباراة من القائمة النهائية التي تضم 18 لاعبا.

جاءت قائمة مصر لمباراة الأرجنتين كالتالي:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي).

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