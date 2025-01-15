وزير البترول يشارك في فعاليات الجلسة الاستراتيجية بمؤتمر التعدين الدولي

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال فعاليات مؤتمر التعدين الدولي بالرياض في الجلسة الاستراتيجية تحت عنوان: «استنزاف الموارد والطلب على المعادن والقدرة على تحمل التكاليف يضع التحول في مجال الطاقة في خطر: ما هي أفضل طريقة لاستغلال رأس المال و عوامل التمكين المطلوبة؟»، والتي ضمت المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية و لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز ، و الرؤساء التنفيذيين لشركات أنجلو أمريكان، و CMOC، و ساوث 32.

واستعرض المهندس كريم بدوي خلال الجلسة خطة مصر في قطاع التعدين والأولويات الرئيسية التي يركز عليها القطاع على المدى القصير، خاصة في ظل استهداف زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي الي ما يتراوح بين ٥-٦٪؜ .

كما استعرض الوزير أهم المجهودات لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في قطاع التعدين والتي بذلتها الحكومة المصرية من خلال العمل التكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية وزارتي المالية والبيئة.

وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والتي سيتم عرضها على منصة مصر الرقمية للتعدين المتوقع اطلاقها قريباً، مؤكدا أهمية بناء الشراكات القوية والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للقطاع لضمان توافر سبل التمويل اللازمة بالنهوض بهذا القطاع المهم وتحقيق رؤية مصر لقطاع التعدين وفتح مجالات للتسويق للفرص المتاحة فى عناصر المعادن المختلفة من الذهب والفوسفات والكوارتز والسيليكا والبوتاس والكاولين والكبريت في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير القطاع.

وفي الختام أكد الوزير أن مصر تعمل على تطوير قطاع التعدين في ظل استراتيجية لتعزيز ممارسات التعدين الأخضر والاستهلاك المسؤول للموارد الطبيعية لضمان الاستدامة وتحقيق التحول الطاقي الأمن، مشيراً إلى تجربة منجم السكري للذهب فى استخدام الطاقة المتجددة فى عمليات التشغيل.