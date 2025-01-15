وزير البترول يبحث مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي تعزيز التعاون في مجال التعدين

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مشاركته بمؤتمر التعدين الدولي بالرياض ، السيدة كيمبرلي هارينجتون نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة ولا سيما فى مجال الطاقة.

وأشاد المهندس كريم بدوى بالدور المهم لشركات الطاقة الأمريكية العاملة فى قطاع البترول المصرى وضرورة تعميق العلاقات ايضا فى مجال التعدين فى ظل الإصلاحات الجارية طبقا لمشروع تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته فى الناتج المحلي.

واستعرض المهندس كريم بدوي أهم الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاعات البترول والغاز والتعدين، وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية الاستثمار فى قطاع البترول والغاز وزيادة ضخ الاستثمارات من جانب الشركات الأمريكية وتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين بهدف زيادة الإنتاج وتعجيل الاستكشاف، كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز كفاءة الطاقة والعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة لتسريع مشروعات إزالة الكربون ومشروعات الهيدروجين الاخضر لتحقيق تحول طاقى متوازن وعادل مع الجهود المبذولة في الحد من انبعاثات غاز الميثان فى إطار المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لإعداد خارطة الطريق لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول المصرى.

وفى النهاية تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون فى مجال الغاز فى منطقة شرق المتوسط والذي يحقق رؤية مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

شارك في اللقاء من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجية يسرا عثمان بوحدة التعدين ، و سلمى معروف بوحدة التواصل والمؤتمرات ، بالمكتب الفني للوزير.