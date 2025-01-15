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الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب الشبورة المائية.. تعديل موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالبحيرة

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
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قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تعديل موعد بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية وكذا الإعدادية المهنية والإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، حيث تم تأجيلها ساعة واحدة لتبدأ الساعة 10 صباحًا بدلاً من الساعة 9 صباحًا، طوال أيام الامتحانات المقرر انطلاقها السبت القادم 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب والملاحظين، وضمان وصول أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها، والحرص على توفير بيئة ملائمة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض بعض الطرق الزراعية والسريعة لشبورة مائية كثيفة، قد تصل إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية.

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