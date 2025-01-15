النصر السعودي يغري رونالدو بحصة من ملكية النادي لتمديد عقده

كشفت تقارير صحفية عن عرض استثنائي قدمه نادي النصر السعودي لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لإقناعه بتمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن رونالدو بات قريبًا من البقاء مع العالمي لموسم إضافي بعقد مغر ماليًا، يتجاوز كونه مجرد صفقة مالية، ليتحول إلى شراكة حقيقية.

5% من أسهم نادي النصر إلى رونالدو

أوضحت «ماركا» أن الأموال ليست الدافع الوحيد وراء بقاء رونالدو، بل هناك التزام بالوفاء لا يمكن اختراقه يجعله شريكًا في ملكية النادي بحصة صغيرة، تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي النصر، في بادرة إعجاب وتقدير لما قدمه رونالدو منذ انضمامه للفريق، عرضوا عليه امتلاك نسبة 5% من أسهم النادي.

وأشادت الصحيفة بسلوك رونالدو الإيجابي والتزامه الكامل منذ وصوله إلى الرياض، حيث تعامل مع النصر جزء لا يتجزأ منه، وهو ما يتحول إلى واقع ملموس الآن بامتلاكه حصة في النادي.

وأكدت أن تجديد العقد لم يكن محل شك من جانب إدارة النصر، التي تسعى جاهدة لتوفير الأدوات اللازمة للفريق للنمو والمنافسة بقوة على لقب الدوري، الذي أصبح أكثر صعوبة بوجود منافسين أقوياء مثل الهلال واتحاد جدة.

رونالدو

من الناحية المالية، سيجدد رونالدو عقده لموسم واحد مقابل 183 مليون يورو، أي ما يعادل 15.25 مليون يورو شهريًا، أو 3.8 مليون يورو أسبوعيًا، أو 550 ألف يورو يوميًا، ليحافظ على مكانته ضمن قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة «ماركا».

كما أشارت «ماركا» إلى عامل آخر مؤثر في قرار رونالدو بالاستمرار، وهو الوعد ببناء فريق أكثر تنافسية، حيث من المتوقع أن يتعاقد النصر مع لاعب أو لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت أن كريستيانو رونالدو يرغب في اللعب بجوار لاعبين يثق بهم، وقد يكون من بينهم كاسيميرو، الذي يواجه وضعًا صعبًا في مانشستر يونايتد بسبب تراجع مستوى الفريق.