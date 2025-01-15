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الأربعاء 15 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد الشرنوبي يروج لمسلسله الجديد «إقامة جبرية»

مسلسل اقامة جبرية
مسلسل اقامة جبرية
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شارك الفنان محمد الشرنوبي، مقاطع  لمسلسله "إقامة جبرية"، الذي يعرض في الفترة الحالية على منصة «watch it»، وحقق العمل نجاحا كبيرا، نال إعجاب الجمهور.

نشر محمد مقطع فيديو من كواليس المسلسل وعلق: "لما تبقي في علاقة توكسيك بس انت معمي وواقع على وشك".

 

محمد الشرنوبي يروج لمسلسل إقامة جبرية

يعرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الثالثة، يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

 

مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، ومحمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، لطيفة أحمد، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج.

 

الفنان محمد الشرنوبي اقامة جبرية كواليس المسلسل علاقة توكسيك