نائب محافظ دمياط تتابع مشروعات مبادرة "حياة كريمة" و"سكن كريم"

تابعت الدكتورة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لهذا الملف.

وعقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مع وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى مشروع "سكن كريم".

و خلال الاجتماع، استمعت المهندسة شيماء الصديق، للمعوقات والمشكلات الموجودة في القطاعات المدرجة بمبادرة "حياة كريمة"، ووجهت بعمل تقارير دورية تشمل كل الجوانب لمتابعتها بشكل مستمر، كما شددت على أهمية التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدةً على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه سير العمل.

كما أكدت "نائب المحافظ"، على ضرورة المتابعة الدقيقة لسير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جودة التنفيذ، مع الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة.

أوضحت أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القرى المصرية، من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.



وقد رحب " محافظ دمياط " بها ، مؤكدًا أنه سيتم توفير كافة سُبل الدعم اللازمة خلال فترة التدريب ، كما أعرب عن خالص أمنياته لها بالتوفيق والسداد .

فيما وقد كلف " المحافظ" اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بمتابعة عملية التدريب على مدار الشهر ، لتحقيقه على نحو الأمثل مما يساهم فى اكتساب المهارات والخبرات والتأهيل لتولى مناصب قيادية.

كما أشاد الدكتور أيمن الشهابى، بالدور الرائد للأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل واعداد كوادر قيادية.