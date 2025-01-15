6 أدويةاحذر تناولها مع الشاي أو القهوة.. تقلل فاعليتها

يبدأ الكثير من الأشخاص ممارسة يومهم الطبيعي بتناول فنجان من الشاي أو القهوة كنوع من التعود في وقت الصباح ، الذي يعمل على تنشيط المخ بسبب احتوائه علي الكافيين، إلا أنه يجب الحرص عند تناول بعض الأدوية.

مثل المضادات الحيوية وعلاج الغدة الدرقية والربو والسكري وعلاجات الزهايمر، يمكن للكافيين أن يتفاعل مع الأدوية، مما يؤثر علي تفاعل الأدوية ويجب مراعاة فروق التوقيت عند تناول الأدوية وشرب القهوة أو الشاي .

وفقا لما نشره موقع " تايمز اوف انديا"، أن شرب القهوة يؤثر علي الدواء و فعاليته ، عن طريق امتصاص الدواء وتأثره داخل الجسم بمفعول أقل .

تؤكد الدراسات أن القهوة يمكن أن تعزز المعدة، مما يؤدي إلى تغيير الوقت الذي يستغرقه الطعام للمرور عن طريق المعدة ، ومع ذلك، يمكن للقهوة أن تتفاعل مع بعض الأدوية، مما يؤثر على امتصاصها في مجرى الدم.

ويحتوي الشاي على الحمض القلوي بما في ذلك الكافيين والنيكوتين والثيوبرومين، والتي قد تتفاعل مع الأدوية وتخفض من فعاليتها أو حتى تمنع امتصاصها في مجرى الدم، لا ينبغي تناول بعض الأدوية مع القهوة بسبب هذه التفاعلات.

المضادات الحيوية

لعلاج ووقف العدوى البكتيرية عن طريق تعزيز الجهاز العصبي المركزي، ولأن القهوة أو الشاى من المنبهات ، وتناولهم قد يسبب الأرق والقلق، وقد يؤدي هذا إلى قلق وأرق في النوم.

أدوية الحساسية

وقف تناول أدوية الحساسية مع القهوة، فقد يتفاعل بعضهم البعض ، مما يؤدي إلي زيادة أعراض القلق.

أدوية قصور الغدة الدرقية

لعلاج الحالات التي لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، أقل فعالية بصورة كبيرة عند تناولها مع القهوة، وفقا للأطباء، "تقلل القهوة من امتصاص أدوية الغدة الدرقية بأكثر من النصف.

أدوية الربو

تعمل على استرخاء عضلات الرئة وتوسيع الشعب الهوائية ، وهي تتأثر بالقهوة ، يمكن أن يقلل من فعالية هذه الأدوية، والتي في الغالب ما تستخدم لعلاج حالات مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.

أدوية مرض السكر

تتفاعل أدوية مرض السكر بالقهوة، فعند مزجها بالسكر أو الحليب، يمكن للقهوة أن تسبب ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم وتؤثر على فعالية أدوية مرض السكر، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الكافيين نفسه إلى تفاقم الأعراض لدى مرضى السكر.

أدوية الزهايمر

تتفاعل بقوة بشرب القهوة خاصه مرض الزهايمر، حيث يتأثر الأشخاص كبار السن والتي يزيد أعمارهم عن 65 عام ويحدث اضطراب في الدماغ يؤدي إلى فقدان الوظائف الإدراكية.

الأدوية السائلة: لضمان الجرعة الدقيقة، استخدم ملعقة أو حقنة لتحديد الجرعة، وهي أداة قياس متخصصة بديلا عن الملعقة .