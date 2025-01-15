ads
الأربعاء 15 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لليوم الثاني.. ترحيل موعد امتحانات الإسكندرية نصف ساعة بسبب الطقس

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، وكيل الوزارة، قراراً عاجلاً بشأن تعديل مواعيد امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية المقررة غداً الخميس 16 يناير 2024، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المديرية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أنه حرصاً على سلامة الطلاب ومراعاة للظروف الجوية السيئة، تقرر تأخير بدء امتحانات الفترة الصباحية لمدة 30 دقيقة، لتبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بدلاً من الثامنة، كما سيتم تأخير باقي الامتحانات خلال اليوم بنفس المقدار.

كانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، وكيل الوزارة، أمس، عن ترحيل مواعيد امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بسبب سوء الأحوال الجوية

التربية والتعليم بالإسكندرية الإسكندرية الابتدائية والاعدادية أحوال الجوية امتحانات صفوف النقل بدء امتحانات سوء الأحوال الجوية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية