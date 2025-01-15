لليوم الثاني.. ترحيل موعد امتحانات الإسكندرية نصف ساعة بسبب الطقس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، وكيل الوزارة، قراراً عاجلاً بشأن تعديل مواعيد امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية المقررة غداً الخميس 16 يناير 2024، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المديرية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أنه حرصاً على سلامة الطلاب ومراعاة للظروف الجوية السيئة، تقرر تأخير بدء امتحانات الفترة الصباحية لمدة 30 دقيقة، لتبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بدلاً من الثامنة، كما سيتم تأخير باقي الامتحانات خلال اليوم بنفس المقدار.

كانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، وكيل الوزارة، أمس، عن ترحيل مواعيد امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بسبب سوء الأحوال الجوية