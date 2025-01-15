اتفاق كامل على اتفاق الهدنة في غزة والإعلان خلال ساعات

كشف أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، مستجدات الأوضاع في الداخل الفلسطيني بعد الحديث عن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال «العجرمي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن حماس قدمت رأيها بشأن الصفقة والموافقة على إتمام جميع بنود الاتفاق.

وأوضح أن هناك اتفاقا كاملا بين حماس والجانب الإسرائيلي حول توقيتات الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وسيتم الإعلان في الوقت المحدد.

وتابع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق: لدينا نحو 10500 معتقل فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والاتفاق يتضمن الإفراج عن 1000 محتجز فقط منهم.

وأشار العجرمي، إلى أنه لم يتم اتخاذ رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على صفقة تبادل الأسرى في البداية، لكن السلطة اطلعت على التفاصيل مؤخرًا، معقبًا: «حماس هي التي تفاوض وتخبر الفصائل الأخرى على المفاوضات».



