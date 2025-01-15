شاهد.. جماهير الأهلي تواصل العزوف عن حضور مباريات الفريق

تواجد عدد قليل من جماهير الأهلي في استاد القاهرة الدولي لمساندة الفريق في مباراة الأهلي والجونة بالدوري الممتاز.

ولم يتواجد الا عدد قليل لا يتخطى 1000 مشجع من الجمهور الأحمر في ظل حالة الغضب التي تسيطر على جماهير النادي بسبب ملف الصفقات وعدم قيام إدارة الأهلي بالتعاقد مع صفقات سوبر.

تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة التي تجمعهما بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

تشكيل الأهلي أمام الجونة

جاء تشكيل الأهلي ضد الجونة في مسابقة الدوري العام كما يأتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع : محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط : مروان عطية وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : إمام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا.

تشكيل الجونة أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد حسام - أحمد العش - أحمد مجدي - أحمد رضا.

الوسط: عبد الجواد محمد - فيفور أكيم - سيف شيكا.

الهجوم: أوجو صامويل - علي الزاهدي - رضا صلاح.