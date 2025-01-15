تأكيدًا لانفراد البوابة نيوز.. أحمد رمضان مديرًا فنيًا لمنتخب الكرة النسائية

تأكيداً لما انفردت به البوابة نيوز ، أكدت مصادر بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالاستقرار تولي أحمد رمضان جاد المدير الفني لفريق الكرة النسائية لنادي مسار السابق، منصب المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية.

وأضافت المصادر أنه سيتم خلال الايام المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن تواجده كمدرب للمنتخب وكذلك أسماء الجهاز الفني الكامل للمنتخب، لفتت المصادر إلى أن الإعلان عن توليه رسميا من المحتمل أن يكون عقب اجتماع الاتحاد المقبل.

ووجه مجلس إدارة FC مسار الشكر للكابتن أحمد رمضان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم للسيدات.

وتقدم مجلس إدارة FC مسار بالشكر للكابتن أحمد رمضان، على جهوده في قيادة الفريق، والتي تكللت بالتتويج بلقب الدوري المصري وكأس مصر الموسم الماضي، والحصول على برونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

وكانت انفردت البوابة نيوز بتولي احمد رمضان جاد لمنصب مدرب المنتخب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لم يتم طرح أي أسماء آخري حتى الآن لتولي هذا المنصب، والاتجاه الأقوى ناحية "أحمد رمضان" بعد ما حققه من إنجازات مع فريقه سواء خلال الدوري الجاري أو خلال مشاركة فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، وترشيحه لجائزة أفضل مدرب للكرة النسائية في جوائز الكاف.

اللجنة الفنية اشترطت أن يكون قائد المنتخب صاحب انجازات في الدوري أو أفريقيا

وكانت قدمت اللجنة الفنية تقريرًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن الشروط التي تتعلق بالمدير الفني للكرة النسائية وهو أن يكون صاحب إنجازات في الكرة النسائية سواء على مستوى الدوري أو أفريقيا.

كما اشترطت اللجنة ألا يكون المدير الفني القادم قد تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر.

ويسود اتجاه قوي داخل أروقة اتحاد الكرة لتعيين مدير فني مؤقت، للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسائية خلال مباراتي روندا، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، نظيره روندا أحد يومي 19-20 مارس المقبل، في روندا على أن يتحدد لاحقًا الملعب المستضيف للمباراة وتوقيتها.

وكان قد تواجد أحمد رمضان جاد، المدير الفني لفريق مسار المصري، ضمن القائمة النهائية مع ثلاثة مدربين آخرين "مازيمبي الكونغولي والجيش الملكي المغربي وجامعة ويسترن كيب الجنوب أفريقي".

يذكر أن فريق مسار كان قد حقق انجازا تاريخيا بتتويجه لأول مرة في تاريخه ببرونزية بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات التي أقيمت في المغرب 2024 ، فيما توج مازيمبي بلقب البطولة على حساب الجيش الملكي المغربي "الوصيف".

وكان فريق مسار قد حقق نجاحات متتالية أبرزها واهمها مشاركته في دوري أبطال أفريقيا وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وبعدها فاز الفريق في كافة مبارياته في الدوري الحالي وكان أبرزها إلحاقه الهزيمة لفريق الأهلي لتكون الخسارة الأولى للفريق رغم تألقه وتميزه وفوزه على كل الفرق في الدوري .

وتأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي.

انفراد البوابة نيوز

البوابة نيوز تكشف الاسم المرشح لقيادة منتخب الكرة النسائية