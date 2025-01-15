الرئيس الفلسطيني يمنح حسين فهمي وسام الثقافة والعلوم والفنون

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، النجم حسين فهمي، وسام الثقافة والعلوم والفنون ، وذلك حسبما اعلن النجم الكبير على صفحته بموقع "إنستجرام".

كتب "فهمى" في منشوره :" حصلت بالأمس على وسام الثقافة والعلوم والفنون " النجمة الكبرى " التي منحني أياها السيد / محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتمت مراسم التكريم في وجود معالي سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية".

يأتي منح النجم الكبير هذا الوسام في إطار دعمه للقضية الفلسطينية والإبقاء على حضور الهوية الفلسطينية من خلال مسيرته الفنية بحسب ما جاء في المنشور المصاحب لمنح النجم الكبير " وسام الثقافة والعلوم والفنون".

وكان النجم الكبير قد أعلن دعمه للقضية الفلسطينية من قبل موقعه كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث قام بإلغاء الدورة التي كان من المقرر عقدها في 2023، وقدم دورة استثنائية لصالح القضية والشعب الفلسطيني في عام 2024 نالت تقديرًا واحتفاءً من قبل صناع السينما بالعالم خصوصًا مع تخصيص برنامج خاص للسينما الفلسطينية ضمن فعاليات المهرجان.