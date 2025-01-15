تشكيل لجنة لاختيار الأم المثالية في دمياط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، تشكيل لجنة محلية لاختيار الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢٥ تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، ونظراً لاقتراب موعد الاحتفال السنوي بعيد الام بشهر مارس ٢٠٢٥ وما يمثله من احترام لدور الأم بالمجتمع المصري وتقديرا لرسالتها العظيمة في بناء المجتمع.

و دشكلت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط لجنة محلية لاختيار الأمهات المثاليات لاحتفالية عيد الأم للعام ٢٠٢٥ وذلك في ضوء المسابقة التي تم فتح باب التسجيل لها في الفترة من ٢٠٢٤/١٢/١٧ وحتى ٢٠٢٥/١/١٦ و التي سبق الاعلان عنها لاختيار النماذج المتميزة للأم المصرية وفقا للشروط والمعايير المقررة .

وتشكلت اللجنة برئاسة مدير عام المديرية و تضم في عضويتها ممثلين من مجلس النواب والأزهر الشريف والكنيسة ، وممثلي الجهات والادارات المعنية، وتختص اللجنة باختيار وترتيب الامهات الفائزات وفقاً للضوابط والمعايير الموضوعة ومراجعة واعتماد خطة العمل المقترحة لاحتفال عيد الأم لعام ٢٠٢٥ وكذلك النظر في التظلمات.

وتم تشكيل لجنة فنية لفرز طلبات الترشح وتحديد من ينطبق عليه الشروط من خلال البحث الميداني.

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع نهى عبد الله حبيب المتدربة بالدفعة الأولى للبرنامج التدريبى للأكاديمية الوطنية للتدريب المرأة تقود للتنفيذيات، حيث ستتلقى التدريب الميدانى بالمحافظة لمدة شهر فى الفترة من ١٣ يناير حتى ١٠ فبراير ٢٠٢٥.

وأكد محافظ دمياط، أنه سيتم توفير كافة سُبل الدعم اللازمة خلال فترة التدريب، كما أعرب عن خالص أمنياته لها بالتوفيق والسداد.

وكلف المحافظ اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بمتابعة عملية التدريب على مدار الشهر، لتحقيقه على نحو الأمثل مما يساهم فى اكتساب المهارات والخبرات والتأهيل لتولى مناصب قيادية، كما أشاد الدكتور أيمن الشهابي بالدور الرائد للأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل واعداد كوادر قيادية.