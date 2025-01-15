الكنيسة الأرثوذكسية في عمان تحتفل بعيد القدّيس سلفستروس

احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية في عمان مساء اليوم بعيد القدّيس سلفستروس أسقف روما، حيث ترأس الأرشمندريت روفائيل خدمة صلاة السّهرانيّة، وذلك بمعاونة لفيفٍ من الكهنة والشّمامسة من كاتدرائية دخول السّيّد إلى الهيكل.



كانت الكنيسة قد امتلأت بالمؤمنين من أبناء الرّعيّة الذين شاركوا في هذه المناسبة الروحية، حيث غصّت جدران الكاتدرائية بالصلاة والتسبيح احتفاءً بذكرى القدّيس سلفستروس الذي كان أسقفًا حكيمًا في روما خلال القرن الرابع الميلادي، وقدم الكثير لخدمة الكنيسة والمجتمع المسيحي.



في نهاية خدمة السهرانيّة، قدم الأرشمندريت أثناسيوس التهنئة القلبية لرئيس الشّمامسة سلفستروس عوّاد، بمناسبة عيد شفيعِه، القدّيس سلفستروس أسقف روما.

ونقل الأرشمندريت أثناسيوس التهنئة باسم المطران خريستوفوروس، متمنيًا له دوام الصحة والعافية في خدمة الكنيسة والمجتمع المسيحي.

تخللت الصلاة لحظات من التأمل الروحي والتضرع إلى الله، في جو من الألفة والمحبة، حيث قدم الحضور صلوات خاصة من أجل الاستمرار في مسيرة الإيمان وحماية الكنيسة من كل مكروه.

احتفل المؤمنون بهذا العيد المبارك في أجواء من الخشوع والروحانية، سائلين الله أن يبارك خدمتهم ويمنحهم السلام الداخلي.