الجونة يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول.. صور

فرض فريق الجونة التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

كان فريق الجونة الأخطر على مرمى مصطفى شوبير خلال أحداث الشوط الأول، وكان قريب من هز الشباك.

في المقابل ظهر غياب التركيز على معظم لاعبي الأهلي، في ظل التسرع والأخطاء في التمرير.

تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة التي تجمعهما بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

تشكيل الأهلي أمام الجونة

جاء تشكيل الأهلي ضد الجونة في مسابقة الدوري العام كما يأتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع : محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط : مروان عطية وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : إمام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا.

تشكيل الجونة أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد حسام - أحمد العش - أحمد مجدي - أحمد رضا.

الوسط: عبد الجواد محمد - فيفور أكيم - سيف شيكا.

الهجوم: أوجو صامويل - علي الزاهدي - رضا صلاح.

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